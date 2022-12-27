為持續重振原民文化的保育永續精神，並宣導以能防止誤傷非目標物種的改良式獵具取代傳統套索，「原住民狩獵自主管理」已推行多年。林務局表示，原住民狩獵自主管理一方面透過族人自己訂定傳統的自律公約，讓狩獵地下化的現象能夠導正，目前採取「先登記後回報」的狩獵方式，若無回報下次申請就不會獲得許可。

狩獵黑熊在台灣社會一直引來爭議，原住民族委員會先前反思現況，將和林務局研議善用合作力量做好保育。

林務局長林華慶受訪指出，2017年起就開始推動「原住民狩獵自主管理」，目前有12個部落或組織參與，而花蓮縣秀林鄉則是全鄉獵人都參與，管理宗旨是要恢復原住民傳統狩獵的永續與敬重自然之精神。

林華慶說，過去千百年來，原住民已有和大地共同運用自然資源的法則，但過去30-40年對於原民狩獵有強力的抑制，使得傳統狩獵轉入地下化，傳統耆老的永續精神也就沒辦法傳承給下一代，有些地區的狩獵活動已經脫離永續的常軌，因此「原住民狩獵自主管理」是透過族人自己訂定傳統的自律公約並重新和政府合作，讓狩獵精神可以良幣驅逐劣幣。

林華慶強調，現在很多野生動物監測、拍攝設備等都是由獵人放置，獵人也會回報狩獵成果，例如山羌、山羊等經常獵捕的標的物種，而且族群數量都沒有受到影響，有些反而持續穩定的成長，可見有規範與永續的狩獵，確實可以和自然共存。

林華慶指出，過去規定申請時要填寫狩獵多少物種，但這其實強人所難，也違反原民狩獵要和上天請求的慣習，所以現在採取先登記，然後事後回報，假如沒有嚴格確實的回報，下次申請就不會獲得許可，狩獵區域也要先載明，不得侵犯到其他部落的獵場。