日經新聞引述知情者的消息報導，蘋果在日本的事業單位，正被東京政府要求補稅130億日圓（約9,782萬美元），因為其iPhone手機和其他產品大量銷售給外國旅客，不符合豁免消費稅的規定而需要補稅。

據了解，東京政府發現外國旅客在部分蘋果店面，異常大量採購蘋果的iPhone手機和其他產品，這些店面至少有一起個人的一次買賣交易量涉及數百部手機，但蘋果店面卻沒有在結帳時對這些可能轉賣圖利的人加上消費稅。

日本政府規定，允許旅客在境內停留的六個月內，購買東西時不用繳付10％消費稅，但若有人把購買的東西用來轉賣以獲利的話，就不能享有豁免消費稅的待遇。

媒體報導指出，蘋果在日本的事業單位會被要求填寫修正後的營業稅款申報書，但蘋果並未評論相關報導。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）在12月曾訪問日本，表示其公司在過去五年裡，在日本供應網絡上已投資逾1,000億美元。