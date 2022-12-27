32歲張姓男子昨中午行經超商前，見送貨員忙著搬貨，趁隙打開駕駛座車門竊取手機和香菸，再轉往民宅闖空門，屋主正巧返家撞見，張男自稱修水電隨即逃逸，桃園警方比對發現是同一個人，發動警網圍捕，1小時內即成功逮捕，訊後依竊盜、侵入住宅等罪嫌送辦。

32歲張姓男子光天化日竊貨車、闖空門，裝鎮定仍被警網逮捕送辦。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

32歲張姓男子26日12時許行經桃園區慈文路某超商前，見送貨員正忙著搬運貨物，便趁他不注意的空檔開啟車門，竊取駕駛座上的價值2萬元的智慧型手機及1包香菸後若無其事地離去，送貨員搬完貨上車驚見東西不翼而飛，連忙報警。

桃園警分局埔子派出所接獲送貨員報案，立即調閱監視畫面追查，同一時間有位女住戶報案說自己剛回到住處，發現家中有一名陌生男子，自稱是來修水電的，該男子趁她打電話詢問房東時即飛奔逃逸。

32歲張姓男子光天化日竊貨車、闖空門，裝鎮定仍被警網逮捕送辦。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

員警清查比對發現是同一男子所為，張姓男子由氣窗爬入，得手約1萬元的手飾，警方研判偷兒仍在附近，立即發動警網於周邊巷道綿密巡邏圍捕，1小時內即將張姓男子逮捕到案，起獲相關贓證物，全案依法移請桃園地檢署偵辦。

警方呼籲民眾，年關將近應謹防宵小蠢動，財物勿露白並應隨身攜帶，下車或離家時，應將門窗關好避免有心人覬覦，遇有可疑人事物立即撥打110報案電話反映，發揮守望相助精神，以維護居家安全。