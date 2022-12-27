監察院今對「恩恩案」，提出調查報告並糾正衛福部及新北市政府，對此，新北市政府回應，對於監察院提出相關意見，市府都會予以尊重，消防與衛生局會秉持不斷虛心檢視的態度，積極隨疫情趨勢配合中央步伐調整相關措施，為防疫盡最大的努力。

新北市府表示，事由當下，第一時間中央立刻進行檢討改進，並改變送醫流程SOP，衛生、消防局也全力配合中央腳步隨之調整。

衛生局則做出三點回應，一是面對病毒我們永遠學習謙卑，防疫工作需要不斷檢討、修正、改進，對於監察院提出糾正意見，衛生局虛心接受，持續改善。

其次，這起事件讓感染新冠肺炎兒童緊急送醫治療得以被檢視討論，中央流行疫情指揮中心隨即開放確診民眾自行就醫規定及公告兒童病例警訊表徵，新北市依循相關指引，積極精進送醫流程，開設兒童就診綠色通道，持續推動居家照護，擴大醫療收治量能。

第三，疫情持續3年來，面對病毒變異及防疫政策不斷調整，新北市所有醫護、警消、第一線防疫人員不眠不休、盡心盡力、全力以赴，為照護新北市民健康，我們會繼續努力、繼續精進，也希望各界能給第一線夥伴支持鼓勵。