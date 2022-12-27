行政院日前宣布開放小三通，開放的主要內容包括於春節前後兩周實施、旅客只限金馬地區民眾及大陸籍配偶、金門每天最多只能1班，而馬祖最多只限每周2班。對此，資深媒體人唐湘龍直言，小三通不是為台商、台胞準備的，且只開了一點點，讓人更匪夷所思「民進黨到底對兩岸問題怎麼思考的？」

唐湘龍26日在節目《正經龍鳳配》中指出，過去談小三通，大陸說沒有擋，都準備好了；台灣也說沒有擋，過年之前就會有決定，「嘴巴上講都不算，真的要落實政策，才知道大陸真的沒有擋」。唐湘龍提到，大陸無論是海關或是台辦的行政事務都準備好了，可是台灣在擋且又不敢完全擋，尤其是在九合一敗選後，大家會覺得到底在擋誰？

唐湘龍說從聽到行政院長蘇貞昌第一時間講的話就知道，他連小三通邏輯都沒有搞清楚，進來是台灣人，出去的也是台灣人，擋的都是台灣人，頂多裡面有小部分不被蔡政府當台灣人的陸配，其他大陸人沒有進來。

唐湘龍指出，台商一直呼籲小三通，因為今年返鄉非常困難，機票超貴、超難買，聽到要開放小三通很開心，想說終於有一條路回家，未料小三通卻不是針對他們準備的，只開了一點點，「就讓人更匪夷所思，民進黨到底對兩岸問題怎麼思考的？」