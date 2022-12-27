日本近日通過新版安保戰略等3份文件，將中國大陸定位為「最大戰略挑戰」，安保政策出現歷史性轉變。日本前駐華大使宮本雄二擔憂，日本與大陸將陷入無原則的軍備競賽。

共同社報導，為了避免被威嚇而進行防備，宮本雄二認可日本引入反擊能力，但如果日本實際擁有，無疑會令中國大陸產生「有必要應對威脅」的危機意識。

宮本雄二接著說，即使為提升威懾力擁有數百枚飛彈，中國大陸也必定會採取使其無效的反制措施，並且可能會陷入日本擴充飛彈，而中國大陸也進一步夯實軍事實力的無原則的軍備競賽。

若要打破軍備競賽的局面，宮本雄二認為，通過對話增進相互理解，對增強軍備進行管理是可行的。中方也沒有餘力無限制地持續軍備競爭。如果能就和平是什麼、如何能構建和平展開徹底對話並達成共識，則將進入緊張緩和的階段。

宮本雄二畢業於京都大學。1969年進入日本外務省，曾任中國課長、駐華大使等；現任宮本亞洲研究所代表。