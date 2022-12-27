國民黨立委林奕華為避免補選，將於明年2月才就任北市副市長。北市議會民進黨團今天召開記者會，炮轟「小霸王」林奕華什麼都要，要發起協尋副市長林奕華全民運動，蔣萬安當上市長後威權復辟，蔣家獨裁的DNA在作祟，無視人民權益。

民進黨團總召簡舒培指出，民進黨要協尋副市長、大安區立委林奕華，台北市獨缺副市長，不是人沒找到，是因為林還在當大安區立委，小孩才做選擇，小霸王林奕華什麼都想要，市政如麻，可以讓林選日子來就職？

簡舒培說，要對蔣萬安提出嚴厲抨擊，小內閣不應選日子就職，林奕華應立即結束工作，但林無法到北市府，竟是因國民黨接班人選喬不定，只好讓林2月就任，依照法規不用補選，沒收大安區居民的立委，凸顯國民黨威權性格，蔣萬安當上市長後威權復辟，無視人民權益。

她炮轟，為什麼非林奕華不可，林奕華就像小霸王嗎？林什麼都想要，小孩才做選擇、2個都要，可以這麼自私嗎？民主制度是讓林奕華這樣玩弄、踐踏在腳底下的嗎？

簡舒培說，林奕華在2020年以9萬3785票、52.41％得票率當選立委，但她即將辜負、踐踏9萬多人的期待，沒收大安區立委，讓大安區沒立委可服務，林奕華有問過選民的心情嗎？

簡舒培也說，蔣萬安昨到議會介紹小內閣，副市長獨缺1席，虛位以待林奕華，不知道林奕華為什麼這麼偉大，北市200多萬市民要等她1人？國民黨人才濟濟，若蔣非要林不可，請林不要用制度的空隙來沒收大安區的立委。

簡舒培也發起全民運動，要台北市民一起來協尋林奕華，看到林奕華跟他拍照打卡，請林奕華趕快辭職。

黨團副總召陳賢蔚說，非常遺憾，蔣萬安當選台北市長，蔣家獨裁的DNA也在作祟、發酵，蔣當選市長第一件事就是鼓勵議員王鴻薇參選立委補選，希望促成北市少掉1席市議員監督市政，蔣萬安的副市長人選更荒謬，竟允許林奕華延後上任，又沒收到北市立委1席席次，非常荒唐。

陳賢蔚呼籲蔣萬安懸崖勒馬，蔣萬安靠著民主機制選上市長，不應玩弄民主、踐踏民主，他要嚴厲譴責，喊話蔣不要置身事外，趕快找林奕華當副市長。

黨團幹事長鍾珮玲呼籲國民黨、林奕華不要為了政治算計或外傳內部鬥爭，犧牲民眾權益，請林奕華一步到位準時赴任，林也是經過民主選舉機制當選立委，不要為黨意或其他原因辜負人民信任。