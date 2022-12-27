台南七股是黑面琵鷺來台度冬的熱區。（台南市生態保育學會提供／張毓翎台南傳真）

市府農業局27日上午在七股頂山第二賞鳥亭野放7隻復原良好的黑面琵鷺。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

台南市政府今年11月下旬陸續接獲保育團體通報，七股區發現7隻癱軟、無法飛行的黑面琵鷺，經慈愛動物醫院細心照料下，漸能覓食，並適應野外環境，市府農業局27日上午在七股頂山第二賞鳥亭野放，讓牠們重返大自然。

李建裕表示，11月24日至28日間，保育團體在七股區的頂山里發現5隻、三股里2隻癱軟、無法飛行的黑面琵鷺，台灣黑面琵鷺保育學會、特有生物中心七股站、台南鳥會志工經下灘搶救，並護送至慈愛動物醫院救治。

李建裕說，受傷的7隻黑面琵鷺經過治療後，12月10日將牠們送至特有生物研究保育中心進行後續照料及野外訓練，經10餘天觀察，獸醫師評估可進行野放，為利後續追蹤這7隻黑琵分別繫N41、N42、N43、N44、N45、N46及N47腳環。

這7隻恢復健康的黑面琵鷺上午野放時，台南市長黃偉哲、農業局長李建裕、七股區長顏文穗等人一打開籠子，6隻黑面琵鷺立即振翅高飛，其中1隻則觀察一下四周，在泥地上來回走動後，再漸漸飛遠，顯示牠們恢復狀況良好。

黃偉哲說，台南七股是黑面琵鷺來台度冬的熱區，過去幾年來，市府與台南市野鳥學會、慈愛動物醫院等相關單位保育志工合作，累積許多的救治經驗，希望今天野放的7隻黑面琵鷺都健康快樂，也希望來台灣的黑面琵鷺愈來愈多。