華固(2548)今年九月中宣布與正大集團開發北投舊廠，其中華固合建分回比例為47~55%，今早公告以總價28.2億元向正大纖維取得台北市北投區奇岩段五小段525等7筆地號(含舊建物)各30%持分，未來該案分回比重可望將再提高至6成左右。

華固建設指出，全案還需進行都更，預估時間還需要兩年，最快2024年後才會推出，總案量可望挑戰500億元。

基地面積高達5,875.15坪的「北投奇岩都更案」，位置鄰近承德路、公館路、北投路；據華固建設先前規劃，全案將打造園區型智慧綠能頂級商辦，為地上26~28樓、地下四樓四棟高規格商辦。

另外，華固在北士科開發的「華固樂富中心」銷售昨日也傳出捷報，整棟售出「華固樂富中心」，包括房屋28戶，合計6184.5坪、車位135個。換算每坪價格約69.42萬元，總金額45.9億元，買方是寶元開發公司。