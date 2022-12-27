鴻海集團旗下機殼廠鴻準(2354)去年正式啟動生技產業投資，今年接手H.Spectrum加值為H. Spectrum+，今（27）日舉辦Demo Day總決賽。投資長洪偉仁表示，希望藉由鴻準國內外資源加持，讓獲選團隊早日在國際大放異彩，為更多需治療的病患找到最佳解決方案。

鴻準基於企業多元發展面向，除了既有的製造、加工、銷售外，2021年正式啟動生技產業投資，目前已陸續進行對國內生物藥CDMO大廠台康生技(6589)、開發和製造無創治療腦腫瘤的手術機器人公司ZAP Surgical、美國穿戴式醫療裝置公司Sotera等投資案。

針對生技醫療產業，鴻準聚焦「預防醫學、精準檢測」領域，並針對相關生醫新創團隊與公司加以輔導，期望藉由創辦人郭台銘的國際資源，整合鴻準的自有資金及生產能量，協助新創團隊克服瓶頸並加速商轉，為國內生醫新創市場帶來新面貌。

鴻準今年接手原隸屬永齡基金會的H.Spectrum，將其加值成為H Spectrum+，象徵不斷精益求精，除了持續選出優秀新創團隊加以勉勵外，未來也將透過專業商業運轉思維，從團隊輔導延伸至資金投資，協助所有團隊加速商轉、並順利邁向國際。

鴻準投資長洪偉仁表示，H.Spectrum過去是利用創業培訓平台，藉以翻轉年輕人的就業困境、翻轉醫界培育人才觀念、翻轉各種生醫創業可能性，盼為生醫產業帶來更多可能與人才，成功成為台灣第一個生醫創業加速器。

H.Spectrum至今已成功培育超過80組新創團隊，囊括400位醫師、工程師、設計師等跨領域的生醫人才。今年H Spectrum+募集55組具潛力的新創團隊進行商業簡報競賽，並從中挑選10組優秀隊伍於27日進行Demo Day總決賽。

競賽團隊今日除了進行3分鐘推銷外，也在現場擺設展示空間，讓將近百餘位投資界與產業界的朋友近距離與團隊溝通交流。最終由宇心生醫獲「創新技術獎」、上頂醫學影像得「市場潛力獎」、瑞愛生醫拿「ESG創新獎」、捷絡生物科技奪「矚目新秀獎」、巨量移動科技摘「創新商模獎」。

上頂醫學影像及宇心生醫今年獲鴻準投資，前者以超高精度AI影像解析，可早期發現腦神經病變，進而治療阿茲罕默症。後者則因12導層心電圖被相中，未來可望將醫院心電圖服務導入家庭，除可節省醫療資源外，更可在家即時監測心律，預防許多心血管等疾病發生。

團隊合作部分，鴻準則與瑞愛生醫簽訂合作意向書。該公司透過最新的光學檢測技術將原本昂貴的食安檢測儀器微型化，在團膳單位及家庭即可進行如食品添加物、孔雀石綠等食安檢測，讓大家都能吃得安心。

洪偉仁表示，鴻準對生技產業整體投資規模沒有上限也沒有下限，視合作對象規模、業務、需求來研判投資規模，希望藉由鴻準的國內外資源加持，讓這些獲選團隊早日在國際大放異彩，為更多需要治療的病患找到最佳的解決方案。