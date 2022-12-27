新北市教育局舉辦2023年新北市運動教練形象月曆發表會，邀請來自13名學校教練擔任模特兒，展現專項運動的力與美。（陳慰慈攝）

新北市教育局今舉辦2023年新北市運動教練形象月曆發表會，邀請來自13名學校教練擔任模特兒，展現專項運動的力與美。教育局長張明文表示，為讓大家看見在發光發熱的選手背後默默付出的教練群，特別發行運動教練形象月曆，今年度的月曆將會發送到所有體育重點學校，也歡迎想要索取的民眾至「新北學Bar」臉書粉絲專頁按讚、留言加分享，就有機會抽中教練月曆。

教育局表示，新北市在各學制及各運動種類展現出來的競技運動成績有目共睹，而每項令人稱羨的團隊殊榮或每個光鮮亮麗的運動選手背後，都是一群運動教練無怨無悔的默默付出，他們憑藉自身對運動的熱情、專業與活力，為新北在地選手提供源源不絕的動能。透過深具典藏價值的運動教練形象月曆的推出，除了向勞苦功高的教練們致敬之外，期許出色的教練們調教出更多優秀選手，扎根新北，創造巔峰。

各月份月曆中都詳述運動教練個人及帶隊的績優事蹟，如6月版面是任職於海山高中的王政憲教練，為新北市111市體育有功傑出教練，並於111年全民運動會沙灘手球中代表新北市勇奪第一名。

9月版面為任職於雙溪高中的詹明益教練，以國高中6年一貫的訓練計劃，將選手照顧得無微不至，他所指導的李安翊選手，在今年全國中等學校田徑錦標賽以及全國田徑錦標賽的800公尺項目中，不僅獲得金牌更打破大會紀錄。

教育局指出，新北市今年以體育人才在地育成為主軸，訂定4年中程「新北市卓越體育人才在地育成領航計畫」，2022至2025年預計挹注12億元經費，讓孩子有更多元選擇、更寬廣的管道。感謝新北教練們的共同付出，並期待在教練們的帶領下共創新北榮耀。