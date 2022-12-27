監察院調查「恩恩案」結果出爐，衛福部與新北市政府都難以卸責遭糾正。調查報告也重點指出，新北市政府拒絕提供恩恩家屬相關錄音檔，對於相關疑點未能妥為說明，有傷政府威信，處置失當。民進黨立委洪申翰隨即批評新北市長侯友宜「謊言連篇，惡意卸責」，要求侯應該出面向恩恩家屬道歉。

洪申翰指出，恩恩案監察院調查報告出爐，從諸多調查與糾正內容已呈現的很清楚，侯友宜市長跟新北市府這半年來，其實一路說謊、推卸。報告內容指出，侯友宜自己不依中央規定辦理，獨步創造「先找床位才能派車」的作業流程，因此出現了不應出現的81分鐘橫向聯繫，才讓岌岌可危的小生命，在漫長的等待中流逝生命。

洪申翰說，他在出事後又扭曲法令，卸責中央，相比其他北部縣市以及中央規範，新北市的通報流程，明顯比其他縣市受理報案到確認送抵醫院的時間，高出兩三倍到二十倍！「更簡單來說，恩恩如果不是在新北市，恩恩還有一線生機」，但以上真相侯友宜事發後都不承認、還在用各種話術與騙術卸責。

洪申翰痛批，新北市府不只扼殺了一條小生命，甚至，在侯市長大勝的選後，還把風向導向「自己不談恩恩案是怕社會對家屬咎責」；疫情中行政失當是讓人遺憾，但最惡劣之處，是一路說謊、遮掩，甚至最後還想推給恩恩家屬，把自己的政治路鋪墊在踐踏受害者身上。

洪申翰直言，今天這份監察院的調查報告，都已一一戳破侯友宜的惡行，應該要出來面對恩恩家屬，向他們懺悔道歉。

至於監院報告指證指揮中心缺失部分，洪申翰也說指揮中心也必須承認這部分督導不周，盡速改進。