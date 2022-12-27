大陸官方26日公告從2023年1月8日起，新冠病毒感染將從「乙類甲管」調整為「乙類乙管」。後續是否可能進一步降至丙類傳染病？中國疾病預防控制中心應急中心主任李群表示，目前尚需一定時間去觀察研究，積累更多科學數據進行評估。

根據中新網引述李群說明，根據傳染病傳播方式、傳播速度、流行強度以及對人體健康、對社會危害程度的不同，大陸的傳染病防治法將法定傳染病分為甲、乙、丙三類。丙類傳染病通常是一些常見、多發的傳染病，像流行性感冒、流行性腮腺炎、風疹、手足口病等共11種。對這類傳染病防控重點是關注其流行趨勢，控制爆發流行。

他表示，是否進一步將新冠病毒感染調整為丙類傳染病，取決於危害程度，需要持續監測疾病發病情況和病毒變異情況。一般來說，要從3個方面考慮。第一是病毒毒株較為穩定，毒力致病力最好能進一步降低；二是對疾病的認識更加全面、系統，預防和治療手段更加成熟；三是民眾對疾病風險有更為充分的認知，個人防護能力不斷提高。