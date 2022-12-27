觀察者網報導，大陸國家統計局27日上午公布今年前11個月工業數據。1—11月份，大陸全國規模以上工業企業實現利潤總額7兆7179.6億元（人民幣，下同），同比下降3.6％。

1—11月，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額2兆4049.7億元，同比增長0.5％；股份制企業實現利潤總額5兆6412.0億元，下降2.8％；外商及港澳台商投資企業實現利潤總額1兆8378.5億元，下降7.8％；私營企業實現利潤總額2兆2636.9億元，下降7.9％。

1—11月份，採礦業實現利潤總額1兆5132.3億元，同比增長51.4％；製造業實現利潤總額5兆7714.2億元，下降13.4％；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額4333.1億元，增長26.1％。

1—11月，在41個工業大類行業中，20個行業利潤總額同比增長，21個行業下降。

主要行業利潤情況如下：石油和天然氣開採業利潤總額同比增長1.13倍，電力、熱力生產和供應業增長47.2％，煤炭開採和洗選業增長47.0％，電氣機械和器材製造業增長29.7％，專用設備製造業增長3.2％，汽車製造業增長0.3％，農副食品加工業下降0.5％，通用設備製造業下降2.0％，電腦、通信和其他電子設備製造業下降4.2％，化學原料和化學製品製造業下降6.9％，非金屬礦物製品業下降14.9％，紡織業下降18.2％，有色金屬冶煉和壓延加工業下降20.5％，石油、煤炭及其他燃料加工業下降74.9％，黑色金屬冶煉和壓延加工業下降94.5％。

1—11月，規模以上工業企業實現營業收入123.96兆元，同比增長6.7％；發生營業成本105.12兆元，增長8.0％；營業收入利潤率為6.23％，同比下降0.66個百分點。

11月末，規模以上工業企業資產總計156.07兆元，同比增長8.6％；負債合計88.78兆元，增長9.0％；所有者權益合計67.28兆元，增長8.0％；資產負債率為56.9％，同比上升0.2個百分點。

11月末，規模以上工業企業應收帳款22.32兆元，同比增長12.2％；產成品存貨6.19兆元，增長11.4％。

1—11月，規模以上工業企業每百元營業收入中的成本為84.80元，同比增加1.02元；每百元營業收入中的費用為7.96元，同比減少0.46元。

11月末，規模以上工業企業每百元資產實現的營業收入為90.7元，同比減少2.3元；人均營業收入為180.0萬元，同比增加14.1萬元；產成品存貨周轉天數為18.2天，同比增加1.0天；應收賬款平均回收期為54.8天，同比增加3.3天。