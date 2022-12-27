洪福宮位在下福里林口電廠旁，據傳十分靈驗，也是北部知名財神廟之一，祭拜的信眾繁多，周邊停車場廣大，停車十分方便。(黃敬文翻攝)

元旦假期即將到來，講到林口通常想到的都是林口台地重劃區範圍，但其實林口腹地廣大從台地一路延伸至西濱公路，林口區海岸線綿延10公里，隱身於鄉間的林口太平濱海步道可眺望台灣海峽、傳說因求財靈驗而香火鼎盛的洪福宮、網美必拍的下福活動中心、海景第一排看落日夕陽餘暉的藍色公路海景咖啡廳及周邊的特色美食餐廳，不妨趁元旦連假帶著親友來個山海一日遊。

太平濱海步道位於林口區太平里，以林口台地西北邊與八里區交界之山麓沿線，涵蓋太平嶺地區及濱海南灣頭，是由「保甲路」改建，全長約2.53公里，步道鋪設石階，沿途保留原有植栽及自然生態，由觀海平台向下俯視，可將海山一線收至眼裡，若天氣晴朗時爬至太平嶺鞍部制高點時，就能眺望迷人的台灣海峽，八里焚化廠、台北港、八里市區、淡水河、山邊的觀音山的絕美景緻。

洪福宮位在下福里林口電廠旁，原稱『海尾土地公』，位在溪流出海口西岸海隅相傳已有200多年歷史，早期當地居民務農或捕魚為生，在溪流出海口西岸海隅，供奉福德正像，後因林口火力發電廠興建，遷建於現址，並正式命名為洪福宮，據傳十分靈驗，也是北部知名財神廟之一，香火鼎盛，周邊停車場廣大，停車十分方便，一旁的下福里民活動中心，來自西班牙的建築師在建築設計理念上與洪福宮相互呼應，取其「屋脊剪黏」色彩元素，160支、52色繽紛高柱，是網美朝聖的景點。

位於林口西濱公路的藍色公路海景咖啡廳，是許多人來賞海景捕捉夕陽餘暉的秘境名單，室外海景第一排的座位不僅是觀賞海天一線的搖滾區，不時還可以看到天空中近在眼前航行的飛機，除了室內用餐區戶外也有搭棚的區域，不用擔心太陽太曬或是下雨天淋到雨，店裡有多樣餐飲選擇可點，也有小路直通海灘，是賞景下海的最佳去處。

若走山路回程沿線還有各種特色餐廳，珍珠嶺人文廚房隱身在美麗華高爾夫球場大門正對面小徑的餐廳，園區內有一座仿金字塔的地標相當吸睛，簡潔明亮的餐廳小而美，是高爾夫球場球友餐敘的地點之一；而「台灣山豬城」園區則是一個小型動物園，有飼養台灣山豬、駝鳥、鱷魚、白水牛、環頸雉、竹雞等等，另外還有小白鴿、迷你馬、山羊群可供餵食，是一個提供生態保育的親子教育農場。

林口區長藍品畯表示，林口區除了重劃區上蓬勃發展的建設外，鄉間幅員廣大，是大台北都會區的後花園，隱身其中的景點、餐廳各有特色，透過台61快速道路的連結，在40分鐘至1個小時路程內可以抵達，歡迎市民朋友們在元旦連假期間帶著親友來到林口一日遊，看看山海美景體驗不同的郊遊樂趣。