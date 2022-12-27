宋逸民所屬「藝起發光」教會，近來被前教友們接連揭露不為人知的內幕，引發軒然大波，曾為教友的阿Ben夫妻，先前傳出曾奉獻一百萬給教會，他先是要求宋逸民面對外界的9大疑點，稍早則引用聖經文，指出「直到我感覺傷痕累累，才發現原來自己落入狼窩裡」，似乎暗指還有許多不為人知的內幕。

阿BEN先前被爆捐了一百萬給教會，他還原當時情況，指出宋逸民告知小組長們要帶頭奉獻，夫妻倆便付出被要求的金額，不過在擴堂時感到不安，便選擇離開，當初的奉獻也沒要回來，畢竟心裡清楚「奉獻是給神，不是給人」，接著強調事情陸續被報導出來，就留給當事人說明，更喊話：「該面對的還是要出來面對自己曾經的所作所為⋯跟解釋當時做出決定的起心動念是為什麼？」似乎要「宋逸民出來面對」。

阿Ben要求宋逸民回覆外界存疑的9大疑問。(benpai802 IG)

阿Ben凌晨先在Instagram指出「逸起作文」，接著狂酸「帶風向比稿大賽開跑囉，同時間發文同樣的關鍵字，要不要回覆9大疑問就好」，接著引用聖經文表達心聲：「因為我身邊有人用偷竊與毀壞，給我帶來有形或無形的傷害；並且其中幾位尤為高明，隱藏的讓人疏忽警惕，直到我感覺傷痕累累，才發現原來自己落入狼窩裡」，似乎暗喻曾因此受傷，接著表示自己翻轉處境跳脫出陷阱後，才意識到並非孤立無援的人。

阿Ben暗指自己曾「落入狼窩裡」而受傷。(白吉勝&徐小可 Love 白宮這一家 Pai’s Family臉書)

對此，網友紛紛留言：「早就覺得說不出哪裡怪，覺得為何一個宗教裡，都幾乎全是藝人，而沒有外人」、「那間教會有問題的不是神，是人，希望小甜甜可以有一個公道」、「挺你們了這次」。