大山電線電纜今年雖少了業外建案獲利1億多元挹注，但憑藉本業電力線纜銷售，前三季EPS由去年同期2.11元降至1.77元。27日下午法說會，將說明營運現況及未來展望。

大山子公司昕邑建設2020年9月第1次在台中烏日高鐵站附近推出「鳥語花香」住宅建案，短短三個月完銷，去年第二季認列合併營收6.5億元，推升去年合併營收達45.25億元；EPS為3.27元，雙雙改寫歷史次高。

大山第三季合併營收雖然比去年同期下滑，但因出貨給台電及中油等國營事業，毛利率較高，又有其他收入0.11億元增加，單季EPS不減反增，從去年同期0.44元增加至0.47元。

大山前三季合併營收為30.2億元，本業獲利2.73億元，本期淨利2.64億元，EPS由去年同期2.11元降至1.77元。11月出貨給台電，合併營收回升至4.04億元，年成長16.39％；前11月合併營收39.04億元，年減5.46％。12月出貨給台電，優於去年同期，今年合併營收能否創同期次高，端視台電12月是否結案。