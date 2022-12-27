新北市3名男子今年前往KTV消費，見陌生A女獨自在大廳舞池，便邀請A女進入包廂同樂，期間A女醉倒包廂，未料其中2男藉機竊走A女皮包中的4千元現金，3男則接連性侵A女得逞。新北地院審結，依共同犯乘機性交罪，各處3人有期徒刑3年4月，另涉及竊盜罪的2男則再遭處拘役40日。可上訴。

判決書指出，3名男子今年1月16日上午前往新北一間KTV消費，在大廳搭訕本不認相識的A女，邀請A女一同進入包廂歡聚，後來A女喝醉倒在包廂不醒人事，未料其中2男藉機翻找A女的錢包，竊走現金4千元，事後3男還接續以手指、下體等方式性侵A女。直到A女清醒後發覺遭侵犯，崩潰前往警局報案。

新北地院審理時，3男先後認罪，法官指出，3男認為初次見面的A女醉後可欺，未能克制自身慾望犯案，極不尊重女性的身體自主權，實在不該，甚至其中2男還趁A女酒醉時竊取財物，用於支付包廂費用。

法官考量，3男年輕氣盛，犯後均主動向A女表達和解意願，但因金額問題無法達成調解，審酌A女因本案身心受重創，表達不願和解、希望法院從重量刑等意見，依共同犯乘機性交罪，各判處3男有期徒刑3年4月，另涉及竊盜罪的2男，則各遭處拘役40日，拘役部分可易科罰金4萬元。可上訴。

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