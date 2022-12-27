馬來西亞女星李元玲是知名鋼琴家李雲迪的徒弟，她因為甜美臉蛋、32C火辣身材與高超琴藝被封為「鋼琴女神」，迅速在網路上走紅。經常在網路上分享琴技並曬出辣照製造話題的她，在天氣寒冷的昨日晚間再度於社群平台上PO福利影片，令網友看得血脈噴張。

李元玲昨日晚間於個人IG上PO文表示「Are u cold？夠冷嗎？」並曬出一段短片。影片中，只見她穿著一件胸下大面積挖空的拼接黑白泳裝，中間挖空的性感設計以及泳褲超高衩的剪裁，使她飽滿的南半球與結實的腹肌的曲線一覽無遺，李元玲還不忘轉身展現超性感的翹臀，同樣使下半身曲線被看光光，令網友看了紛紛表示「Yes. May I have a hug?」、「我懷裡暖和，要進來嗎？」、「最高！！」、「線條真的太好看了，了不起的鍛煉」、「看到你我都熱了」、「母湯喔」、「姐姐穿高衩真的很美」、「身材太棒了」吸引超過6.2萬人觀看按讚。

事實上，在PO出這段影片前，李元玲就率先公開了對鏡自拍照，當時的她不僅讓性感的雙峰曲線若隱若現，轉到側面更讓結實的腹部及零贅肉的腰臀曲線嶄露無遺，加上宛如洋娃娃般的精緻臉孔與完美身材，都讓網友為之瘋狂，當時便忍不住大讚「怎麼才一張？」、「你的身材真的好勻稱好漂亮」、「美得太強」、「曲線真好」、「Beautiful Body」、「這身材真的太猛了」，同樣吸引超過6萬人按讚。