今年空品史上最好！環保署今天公布初步統計今年空氣品質監測結果，除了PM2.5達每立方公尺12.5微克、史上最好，已達到空氣汙染防制方案的PM2.5目標（2022年目標為每立方公尺15.5微克）外，AQI（空氣品質指標）比率也可望達標，環保署表示，除了境內改善空品外，今年空品也受惠於大陸封城、境外汙染物下降，加上多雨等有利洗除汙染物所致。

據環保署統計指出，全國站汙染物近5年皆呈下降趨勢，AQI達良好及普通的站日數已逾9成，但主要汙染物從過去常見的PM2.5變成臭氧。環境監測及資訊處處長謝炳輝表示，今年又以9月份臭氧有明顯上升，其中又有3波推測主要是受到境外汙染所致。

針對空品史上最好，環保署空氣品質保護及噪音管制處長蔡孟裕說，目前我國空氣汙染防制方案大多數方案達成達均超過100％，如淘汰老舊柴油車達成達達235％、淘汰老舊機車目標達107％，且國公營事業如台電、中油、中鋼等空汙相較2016年減量達46％，鍋爐使用燃氣比率4年提升約3倍之多，減少硫氧化物及氮氧化物，而在工業站及交通站汙染物也有明顯下降，經過整治後，濁水溪湯塵事件也大幅下降。

但蔡孟裕說，相較2019年的每立方公尺16.2微克，今年透過境內改善部分約減少1.4微克，但因為大陸封城，如混合層高度提升、雨水等氣象條件較佳原因，減少的貢獻達2.3微克，為境內改善的約2倍。

蔡孟裕也提及，由於空氣汙染防制方案預定明年到期，目前也正研議未來的方案，除了會針對全國及中南部訂定不同目標，也會針對近年的主要汙染物臭氧訂定目標。

環保署也指出，2018年8月1日空氣污染防制法修正公布後，整體加嚴及檢討管制法令累積達111項，今年持續修法強化季節空污應變措施、加嚴膠帶業、水泥業等排放標準，也修正定檢制度、提供開發業者抵換增量管道、因應疫情放寬車輛補助期限、善用科技應用執法等，從各項角度出發削減空氣污染物排放量，共創經濟環保雙贏，維護空氣品質，保障民眾健康。