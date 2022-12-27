苗栗縣政府27日舉行縣務會議，苗栗縣長鍾東錦上任後首次主持會議，他除跟各局處商討打造幸福安養家園、多項敬老政策等選前政見，他也要求文化觀光局、環保局等單位，把「廁所掃乾淨」，力求觀光景點環境整潔，並指示民政處，未來每個月邀請18鄉鎮市長，至少列席1次縣務會議，增進縣府與鄉鎮市公所的橫向溝通。

鍾東錦表示，今天縣務會議有幾項重點，他主張將苗栗打造成「觀光科技大城」，因此最簡單的要點是「把廁所掃乾淨」，這對觀光客是種禮貌，而且讓鄉親感到舒適，要求文化觀光局、環保局等單位，針對南庄、三灣兩個慢城，遊客比較多的地方，一定要把廁所衛生做好。

鍾東錦說，也因為選戰他常常跑竹南運動公園、頭份市下公園，他有發現公共廁所衛生條件不太好，因此他也要求18鄉鎮市公所，最起碼讓公園公廁不要有味道，不見得要打造多豪華，至少讓遊客敢進去使用，未來他也希望把公廁整潔以評比方式，讓做得好得鄉鎮市公所獎勵，未來鄉親出門就不用擔心沒有洗手間，這也是一種最基本的進步。

鍾東錦表示，他選前有競選承諾是打造一處「幸福安養家園」，兼具安養、醫療、陪伴等功能，提供給長輩一個更好的生活環境，今天各局處長也提供很多寶貴意見，他希望未來幸福安養家園可以公辦公營，用相對便宜的價格，甚至讓弱勢族群免費入住，幫年輕人照顧長輩，讓他們可以無後顧之憂拚生活。

他說，「老吾老以及人之老」是他的參選理念之一，打造幸福安養家園這項競選承諾會逐步推進。另外，65歲以上長輩免掛號費、65歲以上發放3節禮金等政見，他已經請衛生局跟各家醫療院所商談中免掛號費事宜。

鍾東錦表示，就他了解桃園市目前3節敬老金是每個節日2500元，讓他嚇了一跳，當然都會區規模有足夠預算，苗栗縣無法比擬，至少先求有，每節1千元禮金，他也會積極跟18鄉鎮市長做好溝通聯繫，他希望能夠一次發放。

鍾指出，他希望將這項政策，在明年5月送縣議會定期大會審查，法條通過以後就編好預算，明年春節農曆過年前，長輩們就可以領到第一次的敬老金，過年有個小紅包，目前各鄉鎮市長也都樂見這項福利政策。

另外，為增進與各鄉鎮市橫向溝通、了解地方需求，鍾東錦表示，已經請請民政處規畫自明年元月起，每個月除了第1周是縣府內部縣務會議，從第2、3、4周請18鄉鎮市長列席縣務會議，若鄉鎮市首長不克前來，就請主任祕書、機要祕書到場。

鍾東錦說，未來鄉鎮市長如果有重要事情跟縣府協商，甚至要專案報告，會請各公所先提供訊息資料，讓縣府團隊事先準備，避免發生溝通誤會或狀況外，會前溝通與會後執行都非常重要，他會與18鄉鎮市長變成夥伴，而不是上下級的單位。