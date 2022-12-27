指揮中心12月22日發文給地方政府、相關學會及公會，將自明年1月15日起取消COVID-19確診個案居家照護相關醫療照護之個案管理措施。（民眾提供）

中央流行疫情指揮中心近日發文地方政府及醫界團體，明年1月15日起取消確診居家照護之個案管理措施，也就是不再提供確診者關懷服務，但第三波Omicron疫情虎視眈眈，衛福部突然極端鬆綁的做法引發基層醫師反彈。據了解，衛福部2周前曾找醫界代表討論此事，當時主席裁示「再研議」，卻在22日突襲發出函文；醫師公會全聯會預計今天開會擬定共識，並正式向衛福部提出反對意見。

指揮中心12月22日發文給地方政府、相關學會及公會，內容指出「因應COVID-19疫情趨於常態性、重複感染及持續性社區流行，為有效運用防疫資源，經檢討執行現況、參考相關協會建議、並考量春節期間醫療量能，將自112年1月15日起取消COVID-19確診個案居家照護相關醫療照護之個案管理措施；至於其他包括遠距診療、Paxlovid口服抗病毒藥物門診及居家送藥服務內容則維持不變」。

據了解，衛福部2周前曾召集醫界代表討論「是否取消確診者居家照護個案管理措施」，會議主席為衛福部次長石崇良，由於討論沒有共識，當時主席裁示「再研議」，卻在12月22日直接發文地方政府執行，引發與會人士不滿，紛紛向衛福部私下抗議。醫師公會全聯會將在今天下午開會討論，並正式向衛福部提出反對意見，希望考量新一波疫情到來，改以部分取消或暫緩方式實施。

台北市醫師公會理事、醫師公會全聯會監事長洪德仁指出，根據前兩波Omicron疫情推估，第三波疫情將造成200萬人染疫，且正逢農曆春節返鄉潮，境外移入是疫情的變數；儘管中重症比例低，但確診人數大量增加，仍會造成一定人數的中重症個案。

為了及早找出這些中重症個案，基層醫師扮演重要角色。洪德仁說明，從第一波Omicron疫情以來，基層醫師等於是1922防疫專線的分身，全台灣約2萬名基層醫師當中，高達1萬名加入居家照護行列，每天透過電話或通訊軟體關懷確診個案的健康情形；目前正值疫情升溫，指揮中心卻將居家照護政策「極端鬆綁」，並非明智之舉。

「如果一下子通通取消居家照護個案關懷，恐怕會很慘！」洪德仁指出，尤其是老人、小孩、慢性病等脆弱族群，中重症風險較高，應針對這些族群提供可即時聯繫的管道；如果全面取消基層醫療院所的個案關懷，等於讓民眾少一個管道尋求協助，只剩1922防疫專線可求助，一旦面臨大量民眾需求將難以應付。