遭停職的台北市政府祕書處專門委員孫清泉，擔任體育處長期間，涉收賄讓特定民間團體得以取得公園場地優先使用權及場地使用費、保證金減免之優惠，一審判刑8年4月，台灣高等法院二審改判刑4年6月。可上訴。

孫清泉被控貪汙案，台北地檢署將孫不起訴，但再議後，高檢署罕見未經自為偵查程序，2度撤銷並命令北檢起訴，台北地方法院一審審理後，認定他觸犯10個收賄、圖利等罪，共貪汙35萬元，合併執行8年4月徒刑，上訴後，高院改判4年半。