在韓國明年有望不再大力調升利率，甚至還可能停止升息下，大盤27日終於反彈，目前在2,331.69點，漲14.55點或0.63%。同時，韓元也走升。

韓國央行27日表示，經查訪後發現消費者對未來12個月的通膨普遍預估值為3.8%，低於11月份4.2%，但比5月創紀錄低的3.3%要高些，故預測韓國12月通膨可望創7個月低點。同時，外界也認為一直在調升利率的韓國央行，應該也快結束此波升息周期。

對30日就要提前封關的韓股來說，在所剩無幾的幾個交易日中，今年迄今大盤已下修約22%，原因是受到同期大跌26%的三星電子，以及重挫53%的電商大廠Kakao所拖累。今年韓股中，對跌跌不休的晶片以及網路族群來說是相當背的一年，但有輸家就有贏家，可再生能源與國防相關類股卻表現相對搶眼。

權值股中，三星電子漲0.52%，SK海力士跌0.13%，LG化學漲1.13%，現代汽車也漲0.63%。中國大陸宣布再度鬆綁疫情限制後，家居商品與彩妝業者股價大漲，愛茉莉太平洋股價漲6.02%，LG生活健康也漲3.87%。

韓元兌一美元在1,266.7價位附近，韓元升8.1元。