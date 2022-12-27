國民黨立委林奕華要等到明年2月再接任北市副市長，國民黨主席朱立倫日前力挺林奕華，表示很順理成章。簡舒培轟沒收人民的權利，有什麼順理成章？這就是威權獨裁政府所說的話，朱立倫講出這個話，一點民主素養都沒有。

對於林奕華延後就職，台北市長蔣萬安近來似乎以拖待變。簡舒培說，昨天在議事廳詢問，很遺憾蔣萬安介紹小內閣之前，完全沒有回應她的疑問，蔣萬安直接沒收副市長，蔣對市政不熟悉，少了一個副市長市政如何推動，蔣完全沒有辦法回覆、也無法回覆。

簡舒培認為，讓林奕華延遲就職，是將萬安跟國民黨的主意，這就是國民黨的家政治，就是要傳給想傳的人，副市長、大安區立委都是，呼籲林奕華辭職就任，國民黨、蔣萬安應立即改變主意。

她說，不只民進黨，包含國民黨議員也都在懇切呼籲，國民黨高層、蔣萬安就是沒聽到、不想聽到，因為他們屬意人選沒有辦法出現，沒辦法讓大安區補選進行，這件事情非常遺憾。

至於朱立倫說，林奕華決定都是對的，林奕華繼續擔任立委，到2月後她要擔任副市長，也是很順理成章。簡舒培反批，沒收人民的權利，有什麼順理成章？這就是威權獨裁政府所說的話。

簡舒培說，台灣各個立委選區都有地方立委，只有大安區沒有立委，這像什麼話，大安區立委不是林奕華、就沒有立委，台北市副市長林奕華沒辦法就職、就沒有副市長，為什麼非林奕華不可？

簡舒培炮轟，要任由一個人予取予求嗎？是林奕華要與取予求，還是國民黨放任林予取予求？還是國民黨對台北市民與取予求？因為蔣萬安已經當選市長，大安區立委也是國民黨的林奕華當選，「想要給你就給你，不想要給你，你又能夠奈我何。」

簡舒培指出，大安區立委拖過2月，依照制度就不補選，這就是制度，國民黨利用空隙，讓威權獨裁、讓野蠻在這裡面繼續侵害人民權利，真的非常可惡。

她批，朱立倫講出這個話，一點民主素養都沒有，他完全不認為自己侵害人民權利，這樣的國民黨最可怕，這樣的國民黨贏得選舉，未來說出這個話的朱立倫竟然要競選總統，這超可怕、超恐怖。