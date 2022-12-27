「2023 HIGHLIGHT FANCON [HIGHTLIGHT FIELD DAY] IN TAIPEI」座位圖。（華藝娛樂提供）

「2023 HIGHLIGHT FANCON [HIGHTLIGHT FIELD DAY] IN TAIPEI」福利圖。（華藝娛樂提供）

韓國男團「HIGHLIGHT」宣布將於明年2月4日來台，4位成員尹斗俊、 梁耀燮、李起光、孫東雲宣告當天不但將帶來一連串膾炙人口的精彩歌曲表演外，他們還將跟現場所有「Light（官方粉絲名）」近距離「玩好玩滿」，幫助每位粉絲過年期間大吃、大喝、大睡下慵懶開工、上課後，完美擊退厚厚游泳圈，打開心房，通體舒暢直達五臟六腑。

隊長尹斗俊說：「這次見面名為運動會，就是希望能跟粉絲彼此更貼近，當然設計的遊戲橋段，我將會帶領所有成員發揮運動家精神，爭取最高榮譽！」而一旁的梁耀燮、李起光、孫東雲則俏皮的異口同聲對尹斗俊說：「你是怕輸給我們要接受懲罰這件事吧！」4人一來一往的「互相漏氣求進步」，足實證明深厚的情意歷久彌新。除了精彩的遊戲外，尹斗俊也表示，歌單不會讓所有粉絲失望，承諾將以辦演唱會的紮實誠意獻唱多首好歌。

由於正逢過年期間，2月4日當天是時節裡的「立春」，隔天則是元宵節，梁耀燮說：「太久沒見到大家了！真的很想念你們，各位對我們不離不棄的支持，我們從來沒有忘記…也因為有你們的鼓勵，HIGHLIGHT才能走到今天！」李起光說：「算算從BEAST到HIGHLIGHT已經13週年了，雖然經歷很多酸、甜、苦、樂的過程，但想想因為有大家，讓這段路更顯得非常珍貴！能跟你們這些粉絲一起成長，其實我感覺我們都沒有變老！」而孫東雲則說：「超級期待來台灣！元宵節有團圓的寓意，也代表我們要跟大家團圓！」

「2023 HIGHLIGHT FANCON [HIGHTLIGHT FIELD DAY] IN TAIPEI」將於2023年2月4日晚間6點在台北國際會議中心 TICC登場，門票2023年1月8日（日）下午1點30分於全省IBON機台與網站系統啟售，票價分為VIP、A、B、C區塊，VIP區「NT$5800」、A區「NT$5200」、B區「NT$4200」、C區「NT$3200」與身障席「NT$2900」。

福利部分，HIGHLIGHT當天也絕不讓到場的Light空手而歸，因此全場每位粉絲將獲得專屬紀念小卡、限定版口罩與運動會結束後，4帥本尊將一一親自歡送大家安全賦歸的心意，不光如此，還有共200張的親簽海報、簽名拍立得與團體合照等福利也要送給大家，更多詳情請上華藝娛樂官方臉書。