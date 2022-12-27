產險在防疫保單賠掉2,000億元，產險業全面檢討各保單損率、費率，各產險對寵物險等保單條款作些「微調」或者乾脆不再承作新保單。產險公司最高指導原則是「寧可少賺，也不要賠」，至少目前有2~3家產險停售換約中或已修改條款。不過，產險業者依然看好寵物險銷售潛力。

在少子化的浪潮下，毛孩作伴的風潮成了另類的趨勢，富邦產指出，「毛小孩」成為飼主重要家人，據內政部及農委會統計，全台登記家犬、家貓數量至2021年已經來到295萬隻，已超過了15歲以下的小孩人口數，台灣寵物飼養風氣漸增，「寵物納保」的概念也在全台逐漸興起中。

不過，依保發中心資料顯示，截至2021年底為止，全體產險承保寵物險已來到57140張，較2020年的27,465張，成長108％；但是賠款率卻從2020年的80.23％再提高至96％，若加上一些銷售費用，整體產險業者承作寵物險是賣一張賠一張，有的產險寵物險是「倒賠」。因此，相關產險已開始作調整。

原本銷售寵物險居冠的華南產險，易安網表示，就網路投保來看，華南產修改後寵物險方案後因增加了許多投保限制，一度失去競爭力，然後來因兆豐產、中信產等公司網路投保停售換方案，華南產在易安網的方案銷售有再增加情況。

國泰產險則表示，截至今年11月底承保件數破萬件，件數年增率超過50％，整體而言，該公司寵物險業績穩定成長。國泰產險寵物險除了透過業務員投保外，亦可透過網路投保進行線上試算保費服務，而網路投保今年第三季年增率逾50％，成長原因可歸因為線上投保手續簡便，此外疫情期間，保戶可以在家一指投保寵物險，免除人與人接觸，主人降低感染風險的同時，寵物也能即時獲得保障。

產險業者表示，寵物險等修改條款之後再上架並隨時監控損率作適度核保政策的修正。