12月份消費者信心指數（CCI）再度下降至59.12，不僅今年來的最低，且首度跌破60，5項下跌的指標都跌破關鍵點。調研單位中央大學台灣經濟發展研究中心執行長吳大任27日在記者會上表示，CCI調查以來，只有2000年達康泡沫、2008年全球金融海嘯期間有發生過。

CCI調查的6項分項指標，5項指標下降，包括購買耐久財、國內經濟景氣、家庭經濟狀況、就業機會、投資股市時機。唯一上升的指標是「未來半年國內物價水準」，此次調查結果為27.2，較上個月調查結果上升0.05，就誤差值來看，並沒有變動。

吳大任分析， 12月CCI 59.12是2007年10月以來、13年3個月的新低，其中受到「未來半年家庭經濟狀況」、「未來半年國內就業機會」兩項因的影響很大，前者的70.9、後者的61.1，都是2010年以來、12年餘的最低，關鍵問題在於台灣出口自9月以來持續衰退，廠商新增訂單大減的漣漪效果，擴大為家庭收入縮減、無薪假大增。

吳大任就出口表現指出，今年3至8月每個月都有400億美元以上的量，9月降到350億美元，即是歐美克服通膨而升升，造成物價上漲，進而轉為需求下降，對台灣出口業在每年第三、四季的傳統旺季轉差，出口衰退的劣勢有可能會延續到明年上半年，經濟情勢不會太樂觀，也很難預估被寄望的內需動能，因為民眾已感受到通膨壓力，家庭經濟一直在惡化當中。

本次CCI 調查下降幅度第二的指標：「未來半年投資股票時機」，調查為20，與上個月調查結果相較下降1.1。中央大學經濟系教授姚睿表示，此項調查已連續3個月創歷史新低，「對於股市，民眾等於沒有信心！」

姚睿說，股票投資信心能不能回來，要看台灣企業獲利，2023年情況不樂觀。

中大台經中心兼任研究員朱雲鵬就「未來半年購買耐久性財貨時機」分析，12月調查結果為99.9，較上個月下降2.1，是12月6項指標中下降最多的一項，亦是第一次跌破樂觀線100。

耐久財包括汽車、3C家電和房屋，朱雲鵬表示，這是台灣消費者唯一、且常常高於100的指數，卻在現在出現跌破樂觀，出現2021年7月以來最低。