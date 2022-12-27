大陸國家衛健委26日發布《關於對新型冠狀病毒感染實施“乙類乙管”的總體方案》取消入境後全員核酸檢測和集中隔離，消息發佈後，各家旅行平台上的出境遊搜索量瞬間暴漲。根據去哪兒平台資料顯示，消息發佈後15分鐘內，國際機票瞬間搜索量增長7倍，熱門目的地為日本、韓國、泰國。

另外看到攜程資料也顯示，發佈半小時內，熱門海外目的地搜索量較去年同期大漲10倍，出國含港澳台的機票、海外酒店搜索均達到3年來高峰。

據中新網報導，多個疫情前大熱的出境目的地，在2023虎年春節時段的搜索熱度開始顯著增長。攜程資料顯示澳門、香港、日本、泰國、韓國、美國、新加坡、馬來西亞、澳洲和英國，成為搜索量增長最快的前10名；春節出境跟團遊產品的相關搜索量，猛漲6倍。

同時同程旅行平台資料顯示，全平台國際機票瞬時搜索量成長850％；簽證搜索量瞬時增長10倍。大陸遊客最關注的海外目的地排名前三為日本、韓國、泰國。搜索量最高的出境航班熱門目的地主要有曼谷、東京、首爾、洛杉磯和新加坡，主要搜索用戶來自於北京、上海、廣州三地。