因應力積電擬進駐竹科銅鑼園區，竹科管理局擬變更平均日用水量及用電量較原本增加逾2倍之多，竹科管理局今天再次把「新竹科學園區（銅鑼園區）第六次環境影響評估差異分析報告」送至專案小組審查，但環委質疑僅針對新進積體電路廠商管制不妥，要求應詳加說明，最後要求開發單位補正後再審。

竹科管理局表示，因半導體產業製程演進精密度日益增高，光罩所需層數增多，工序也愈趨複雜，潛在進駐廠商含用電量較大資料中心等，因此消耗水量及電力隨提升，會要求新進駐積體電路晶片製造廠商建置至少契約容量20％的綠能，再生能源設置比率應達2025年25％，2040年45％及2050年100％；進駐積體電路晶片製造廠商承諾加入RE100，逐步達成100％使用再生能源目標，環差通過後進駐的廠商，屋頂可設置面積50％設置太陽光電發電設施。

至於專管排放的部分，外界憂心會影響下游的國家級重要溼地「西湖溼地」，竹科管理局說，水質模擬評估放流水擴散影響範圍，西湖溪河口附近些微增量濃度，對潮間帶生態影響應不顯著；至域海域的部分，水質模擬顯示污染增量影響並不顯著。

有在地鄉公所詢問，專管開發時程？開發單位說，預計環差通過後設計1年、施工2至3年等；也有環委質疑，開發單位應詳加說明新進駐廠商，且管制只針對新進駐廠商，「那既有廠商擴廠管不管？」竹科管理局回應，此次新進駐廠商主要為晶圓代工廠商，就算原本已經在園區內廠商，無論興建新廠或擴建舊廠都是管制範圍內。

最後，專案小組要求強化說明「新進駐積體電路晶片製造廠商」定義，並加強營運期間節能減碳及再生能源使用規劃，建立西元2050達100％使用再生能源目標後補正再審。