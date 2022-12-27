大陸電商巨頭、京東創辦人劉強東身價高達千億人民幣，他被陸媒爆出日前召集所有高層，進行一場管理培訓會議長達近4小時，劉強東更動怒痛批部分中高層是騙子，直言「整個京東零售，只有1.5個人在會上說真話」，而在這場會議過後不久，劉強東就發信給內部員工，宣布公司中高層管理者全面減薪。

根據陸媒《虎嗅網》報導，知情人士透露，劉強東在這場管理培訓會議上，當著所有高層的面前多次使用「騙子」一詞，並痛罵「拿PPT和假大空詞彙唬弄自己的人就是騙子。」他更點出「整個京東零售，只有1.5個人在會上說真話、提問題，0.5是繆欽，1是姚彥中。」

其中姚彥中先前由3C家電事業群總裁，出任集團旗下大商超全渠道事業群總裁，繆欽則繼續留任生活服務事業群負責人，但他所管轄的房產業務線被拆分出去，報導分析，這看起來像是京東為了業務優化而非「人員信任度」而做出調整。

報導稱劉強東對公司兩大問題表達不滿，其一是整體的組織效率，其二是集團的戰略失焦。在效率問題上，讓劉強東不滿的環節之一是「漂亮卻沒效益的PPT」、「好聽卻空泛的漂亮詞」。內部人士透露，有人製作精美的PPT在會議上匯報，但業務的真實情況遠非PPT呈現的那樣，「有人拿美好的詞彙和PPT給老劉洗腦，但最終執行出來和目標差距太大了。」

值得關注的是，在這場痛批會後不到48小時的時間內，劉強東發布「2000多名京東中高層降薪，同時給集團一線員工增加福利」為主題的全員信，接著11月京東零售等業務啟動2018年以來最大規模「高層架構調整」。