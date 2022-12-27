鴻海集團旗下機殼廠鴻準(2354)積極投資生技產業發展多元業務，投資長洪偉仁表示，主要鎖定精準醫療、大健康、社會醫療等領域，並視新創公司的團隊、市場潛力、國際化等因素評選，能否走向國際舞台是重點之一，對生技業的整體投資規模未設限。

隨著全球人口老化，生技醫療已逐漸成為近年受矚目產業之一，2020年起蔓延全球的新冠肺炎疫情，更使產業達到迅速發展的高峰期，並同步帶來嶄新商機。鴻準去年啟動生技產業投資，並在今年接手原隸屬永齡基金會的H.Spectrum，加值成為育成孵化器H Spectrum+。

洪偉仁會後受訪時表示，目前已對國內生物藥CDMO大廠台康生技(6589)、開發和製造無創治療腦腫瘤的手術機器人公司ZAP Surgical、美國穿戴式醫療裝置公司Sotera等展開投資。目前以對台康生技投資規模較大，總計應已投資數十億元，依持股比例認列損益。

對於鴻準相關投資團隊組織，洪偉仁表示，除了內部的投資部、生產部外，也透過H. Spectrum+及國外管道尋覓更多標的。鴻準視合作對象規模、業務、需求來研判投資規模，希望參與的新創團隊都能透過加速器成長茁壯，目前整體投資規模沒有上限也沒有下限。

對於主要鎖定的生技投資領域，洪偉仁表示主要包括精準醫療、大健康、社會醫療等，無論是策略投資、併購或透過H. Spectrum+加速器孵化育成，鴻準將視新創公司的團隊、市場潛力、國際化等因素評選，能否走向國際舞台是重點之一。