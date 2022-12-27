黃小姐的子宮肌瘤直徑達15公分，重量超過1公斤。（高雄長庚醫院提供／袁庭堯高雄傳真）

高長婦產部副部長莊斐琪表示，達文西機械手臂靈巧又可轉彎，可創造更多空間，更有利於複雜困難的組織剝離及縫合動作。（袁庭堯攝）

黃小姐表示，陰道內的傷口術後幾乎不需要照顧、拆線也無痛感，術後幾小時就能下床進食。（袁庭堯攝）

52歲黃小姐去年因腹部腫脹壓迫、頻尿就診，發現子宮長了直徑15公分大的子宮肌瘤，猶如懷孕22周，原本考慮「海扶刀」手術，但經醫師專業建議，自費採用精密的達文西機器手臂，從陰道口摘出足1公斤重的腫瘤，術後幾小時已能下床走動、進食，幾乎無痛，2天後就出院，恢復正常生活。

高長副院長林志哲表示，達文西機器手臂技術2015年從林口長庚發展到高雄院區，比傳統腹腔鏡可以執行更困難的手術，更能幫助病人大幅改善手術的不適和縮短術後恢復時間，甚至不影響生活與工作。

高長婦產部副部長莊斐琪表示，約3到4成的子宮肌瘤患者有症狀，肌瘤可小如米粒，大到像嬰兒、西瓜般，單顆到上百顆都有見過，長在不同的位置也會有不同的症狀。女患者只要還未停經，手術後幾年還是會復發。若沒有生育需求，她建議直接摘除子宮。

莊斐琪解釋，傳統開腹手術必須留下長達20公分的傷口，先進的微創手術「腹腔鏡」也有打孔的傷疤，且有操刀不靈活、術後容易造成腸沾黏等缺點。評估黃小姐腹腔內的肌瘤大小及生育需求，她建議採用精密的達文西手術，直接從陰道處理才是最佳解法。

莊斐琪表示，一般內視鏡手術須同時放置鏡頭及2至3支器械，佔據太多陰道空間，器械也不靈活，達文西機械手臂靈巧又可轉彎，可創造更多空間，更有利於複雜困難的組織剝離及縫合動作。配合3D立體的放大影像系統，醫師可透過鏡頭操作機器手臂，精準切除子宮及肌瘤，高長達文西手術目前已累積2000例成功案例。

「護理師問我需不需要吃止痛藥，但我根本不會痛」黃小姐表示，陰道內的傷口術後幾乎不需要照顧、拆線，術後幾小時就能進食，第1天就能下床洗澡，第2天就能出院，緊接著照顧要動手術的先生。

達文西手術同時也適合子宮輸卵管重建、骨盆重建手術，費用目前暫無健保給付，病患須自費約23萬元，但換來的手術舒適度、恢復時間、狀態等都讓病人滿意度極高，衛服部正考慮未來將其納入健保。