大陸疫情嚴峻，已影響經濟表現，不過，大陸在於明年元月解封，其經濟將逐步恢復正常，法人表示，更何況有些產業具成長性，陸股可投資，但須嚴選標的。

富蘭克林證券投顧認為，評估陸股市場尚未完全反映經濟重啟與成長動能回升利多，MSCI中國指數未來12個月預估本益比還在過去10年平均值之下。隨著大陸實現有序、準備充分與指引明確的經濟重啟、民間部門信心改善、地緣政治緊張局勢緩和等正面因素發酵，搭配聯準會積極緊縮政策循環已來到尾聲，美元匯價可望扭轉2022年的強勢走勢，資金回流新興市場可期，預期陸股仍有進一步上漲空間。

就產業展望分析，台新中証消費服務領先指數基金葉宇真指出，大陸防疫政策的調整對醫療保健行業有明顯的提振作用，防疫政策調整後一個月醫療保健行業平均漲幅接近10％。對於消費板塊的利好也是確定的，部分地區的必需消費反彈明顯，如歐洲、日本，可選消費反彈幅度更大的則有美國、大陸、香港和韓國。值得關注的是，隨著離岸人民幣匯率回到6，北向資金轉向流入，並且偏好食品飲料、非銀行的金融、家用電器、醫藥生物等偏消費板塊，預計隨著政策利多不斷加大力度和實質性，有利於消費股表現。

除了疫情防控因素，房地產是拖累今年大陸經濟發展的主因。群益深中小ETF（00643）經理人張菁惠表示，自11月以來，地產融資支持政策密集出臺，從第二支箭、地產平穩健康發展16條措施、保交樓貸款支持計畫、鼓勵國有銀行貸放給房企再到房地產企業股權融資優化五項措施。此外，陸股市估值（預估本益比）目前處於歷史10年來的低位，隨著疫後復甦、房地產回暖以及2023年積極的財政與貨幣政策，正醞釀股市打底與形成新的多頭趨勢，陸股投資機會仍可密切關注。

不過，也有些法人對於陸股後市看法較為保守些，富達多元資產團隊表示，大陸確診病例再度上升，可能不利於經濟增長，目前正在觀察當地疫苗接種率是否確實上升，以評估明年重啟經濟的可能性。從第三季的獲利數字來看，大陸企業表現依舊令人失望，沒有任何產業整體表現優於預期，然能源、非必需消費和科技類股表現較佳。隨著確診數增加，正關注供應鏈是否會再度中斷，這可能進一步衝擊第四季的獲利。