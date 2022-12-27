香港政府發言人今表示，在北京中央的支持和關心下，香港市民期盼已久的通關很快將可實現，特區政府正全力推進香港和大陸逐步、有序、全面通關。

港府發言人說，由政務司司長帶領的「通關事務協調組」正爭分奪秒，雙軌並行推進通關籌備工作，一方面盡快制訂穩妥的通關方案，兼顧兩地疫情的變化和風險管理，包括國家衛健委最新相關公布。

另一方面，香港與北京中央、廣東省和深圳市相關單位保持聯繫，就通關方案達成共識後會隨即提交中央審批，務求在明年1月中之前予以落實，讓香港與大陸各類跨境往來活動逐步有序重拾正常動力。