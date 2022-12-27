中國大陸對入境人員解除集中隔離等限制，勢必將增加台商、台幹、台青及其家屬往返兩岸的意願，但自2020年3月起，台灣的疫情指揮中心單方面將大陸航點縮減成4個，若要恢復昔日兩岸其他航點，航空界人士表示，大陸方面並無限制，需要由台灣官方向大陸民航主管單位提出申請核准後，航空公司就會依照市場需求進行航班規畫。

面對大陸入境鬆綁之後可預見的返台人潮，明年農曆春節是否會增開加班機？航空界人士表示，目前過年返台的訂票已告一段落，由於大陸國務院的公告昨天深夜才剛出來，還需要一段時間觀察市場反應，如果湧現返台潮，將先申請把目前「客改貨」的航班恢復載客，如果座位供給仍不夠，將進一步規畫增開加班機來因應。

航空界人士表示，以台北－北京航線為例，疫情後因客運需求減少，每週只剩下一班客機，剩下的航班額度經大陸民航單位許可後，變更為客改貨，利用客機腹艙載貨，若要恢復載客業務，只要向大陸民航局報備核准後即可實施。

航空界人士表示，如果是其他被台灣單方面中斷的大陸航點，台灣想要復飛，「或許通過兩岸民間民航小兩會協商恢復，是最快的辦法。總而言之，台灣方面必須先起個頭，提出需求。」一旦兩岸官方都同意恢復昔日航點，航空公司就可以根據市場需求復飛。

航空界人士表示，大陸從未對兩岸航點設限，十月底公布的冬春季班表，仍是疫情之前的「大陸33個航點與台灣桃園、松山、台中、高雄等4個航點之間，每週安排676班客運航班」，反而是台灣自己從2020年初就把大陸航點砍掉只剩北京、上海、廈門、成都4個，況且國台辦發言人馬曉光曾在11月16日的記者會也說，「只要民進黨當局把障礙撤除，我們樂見兩岸航點、航線能夠逐漸地擴大和恢復。」