台南市再傳宮廟天公爐遭人埋生雞頭！位於中西區的五瘟宮、八吉境總趕宮、水流城隍祠等3間宮廟，昨天先後傳出天公爐被人埋下生雞頭後，都向警方報案。管轄的市警二分局調閱監視器後發現涉案男子留長髮、深著黑衣及黑褲，研判應為同一人所為，將盡快緝捕到案釐清動機。

據了解，目前全台已有6間宮廟被人埋生雞頭，另3間分別為最早發現的台南市西羅殿，以及台中市大里區某媽祖廟、南投縣中寮鄉石龍宮。昨天凌晨大約1點30分起，1名長髮、身著黑衣及黑褲的不明男子，先後在水流城隍祠、五瘟宮、八吉境總趕宮等3間宮廟的天公爐，埋入生雞頭後離去。其中，總趕宮天公爐除生雞頭之外，還多了1張疑似符咒的金紙。

最先發現異狀的水流城隍祠主委張漢樹表示，水流城隍祠的天公爐並不大，昨天早上整理時就發現異常隆起，但因該祠沒有設置監視器，於是詢問緊鄰的八吉境總趕宮，沒想到他們也挖出生雞頭，還有1張疑似符咒金紙，總趕宮隨即調閱自家監視器查看並報警。警方獲報也主動前往水流城隍祠關心，之後同在中正路的五瘟宮，再發現香爐被埋入生雞頭。

警方認為，此舉已涉犯刑法246條褻瀆祀典罪，除將盡快將犯嫌緝捕到案，了解犯案動機外，也提醒各廟宇注意相關狀況，如發現可疑人士立即向警方報案。

民俗專家廖大乙指出，從民俗宗教來看，在香爐埋生雞頭的人，有可能是走火入魔的宗教狂熱分子，並不知道自己在做什麼。廖大乙也透過臉書向該名男子喊話說，希望他有事可以出來講清楚，若需要協助也會出手幫忙。