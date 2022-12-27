大陸混血滑雪女將「谷愛凌」擁有極高人氣，在2022年北京奧運奪下2金1銀佳績，成為滑雪界上的閃亮新星，昨(26)她感性進行歲末反思，回首這1年來體壇以及學業的表現，並曬出史丹佛大學學期成績單，可見她科科拿到A以上的好成績，卻有網友發文稱她的成就全是靠媽媽古燕、團隊操作，讓她不滿直接到對方留言區澄清：「自己不知道的事情請不要說了！謝謝。」

在美國大學入學測驗SAT獲得1580分的谷愛凌，今年如願被史丹福大學錄取，在她秀出的第一學期史丹佛的成績單中，可見列出運動、物理、政治科學等相關課程，且每科均拿到A甚至S的驚人成績、GPA(學業成績平均點數)是4.0。粉絲佩服說：「這是什麼滿級人類」、「課業全滿分是熱血漫畫跑出來的女孩子」、「全部滿分太驕傲了，比妳拿金牌還要開心」、「我的朋友不是人是神！」

谷愛凌在史丹福大學取得A以上的好成績。(圖/谷愛凌 微博)

網友質疑谷愛凌的成績並非全靠自己。(圖/小紅書)

然而一名小紅書網友質疑，谷愛凌並沒外界說得這麼強，因為她的成績換算成高考理綜滿分300僅得200分，更直言「谷愛凌選課、期中作業，都是媽媽甚至團隊精心規劃、審核過的，遠遠不是普通學生一個人的奮鬥，就類似你的大學同學在大一發表論文，直到大四保送研究所，你才知道那東西是加分項，只因為人家媽媽就是學校老師。」

谷愛凌否認網友不可能有團隊能配合她繁忙的行程。(圖/小紅書)

最後，網友以一段話狠酸：「谷愛凌媽媽和谷愛凌都很厲害，是我們奮鬥的榜樣，一起加油吧！」一番言論曝光後，無端中槍的谷愛凌立刻反駁，強調好成績全憑自己得來，「什麼樣的團隊能跟上我的工作行程又配合訓練節奏，同時能拿到史丹福的滿分成績，請盡快推薦，我媽沒幫過我學習任何忙，我都快累死了」，隨後向網友解釋，一門課程滿分100分，95分以上才是A，且只有5%學生能拿A，最後要網友管住嘴巴：「自己不知道的事情請不要說了！謝謝」