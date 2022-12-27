111學年HBL高中籃球甲級聯賽女子組12預賽外卡賽，南山高中開局就取得領先，第2、3兩節持續擴大領先分差到超過20分，終場南山71比45永平高中，順利搭上8強列車，南山從104學年到本季，連續8季晉級到HBL女甲8強。

南山張家瑄繳出22分、13籃板、5助攻，葉侑璇贊助15分，劉芳瑜12分，賽後張家瑄表示，球隊在預賽分組循環賽階段兩度遭對手逆轉勝，其中攸關分組第3直接晉級8強的關鍵戰役，雙位數領先被普門逆轉勝，全隊都想在外卡賽好好拚回來，可以帶著8強門票回台北。

南山女籃教練柯孟儀同時身兼中華電信女籃總教練，27日WSBL展開3天熱身賽，因此這場比賽柯孟儀在第4節剩3分多鐘只得先離場趕回台北協助大隊準備WSBL賽程，所幸球隊早早奠定20分左右的勝基，讓她可以略為安心地先將球隊交給助理教練劉家秀，賽後南山女籃也要趕車，晚上再到台北體育館為這次也有南下高雄陪南山女籃練球的電信女籃加油。

永平高中昨天經歷外卡賽第1場考驗，再於第2場外卡賽與南山爭奪8強，教練陳佩欣感嘆，球隊本階段從一開始綁手綁腳，到進攻端出現雛形，可惜連續兩天外卡賽考驗，球員體力上也累了，回去肯定要再加強體能，下季再來挑戰。

永平上季打進HBL女甲8強是108學年，可惜本季未能重返8強，此役高二前鋒湯沛晨拿下14分、7籃板，高二前鋒李玟萱12分、高一前鋒賴昀希11分。