日本今年12月雞蛋批發價格來到每公斤平均284日圓（約新台幣66元），較2021年12月上漲74日圓，創1993年開始統計以來新高，原因與飼料價格高漲及禽流感疫情擴大有關。
日本放送協會（NHK）報導，日本即將進入新年假期，在年菜料理中不可或缺的雞蛋價格也持續高漲。
大型雞蛋販售公司「JA全農雞蛋」表示，作為雞蛋批發價格標準的東京地區M號雞蛋每公斤價格，今年12月平均來到284日圓，較2021年12月漲74日圓，是從1993年開始公布統計數字以來最高價。
日本政府農林水產省表示，受俄羅斯侵略烏克蘭影響，作為雞飼料的玉米等作物價格高漲，再加上日本境內本季禽流感疫情擴大，雞蛋出貨數量大減，都是雞蛋批發價格高漲的原因。
農林水產省表示，雖然雞蛋批發價格往年到年初會出現需求平穩而下降的傾向，但如果飼料價格高漲及禽流感疫情等沒有改善，蛋價前景仍難預料。
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