8歲小情（化名）的媽媽因觸犯毒品刑責，即將於月底入監服刑。由於爸爸早已失聯，小情媽媽原計劃攜子女逃亡，在社會局板橋第二社福中心社工王惠慈、謝杰吟介入服務及協助下，改變了想法，委託安置小情與9歲的哥哥，期間社工安排親屬會面，並鼓勵兄妹持續寫信鼓勵媽媽。

板橋第二社福中心督導陳思穎表示，小情媽媽單親照顧4名子女和外祖父母，她原本從事餐飲工作，希望能給孩子無虞的生活環境，卻因染上毒品，2名較大的子女相繼離家。

謝杰吟說，她同理小情媽媽一人撫養4名子女的難處和心情，勸說她若逃亡，兩名年幼子女也必須跟著過逃亡的生活，加上媽媽也擔心子女步上後塵，終於說服媽媽入監接受法律制裁，而社福中心允諾會將子女做最好的安置照顧，讓媽媽無後顧之憂。

謝杰吟表示，當她將小情安置到機構時，小情突然問說：「社工姐姐，媽媽在裡面會不會死掉？」讓她覺得有點心酸。她安撫小情，並要小情好好聽機構社工阿姨的話，照顧好自己，等媽媽有一天出獄來接她；同時告訴小情兄妹說，媽媽勇於面對自己的過錯，因此要時常寫信鼓勵媽媽。

小情媽媽為讓兄妹與機構內院童相處融洽，在會面時帶著小禮物分享其他院童，也利用會面時讓兄妹與外祖父視訊。小情媽媽對於社工一路的扶持寫下：「我與孩子這輩子感激不盡…」

社會局長張錦麗表示，父母的心靈是子女的課堂，孩子們不斷從父母的責任與勇敢中成長，看見孩子的成長，父母也更有動力去改變。當家庭失去功能，政府的資源雖可暫時替補，但終究無法完全取代。社福中心在小情家庭陷入危機時適時提供援助，相信小情一家未來能迎向幸福。

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