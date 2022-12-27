針對超徵4500億是否「還稅於民」的議題，民進黨立委郭國文表示，以今年超徵的邏輯來看，重點在於低估「營所稅」，也就是低估公司賺錢金額所導致的結果。換句話說，這代表今年景氣比預期的好，但全民發券或發現金目的是要刺激景氣，他認為，也許在疫情嚴重時適合，但在高通膨又景氣旺時，普發沒那麼合理。

郭國文表示，過去幾年，台灣經濟成長表現不錯，以2021年為例，台灣經濟成長率為6.53％，創下11年最高。今年，雖然景氣趨緩，但預估整體的經濟成長率仍可破3％，甚至人均GDP有望超越日本跟韓國。

除此之外，我國機構對於明年經濟成長的預估，多落在2.5％以上；對於通膨的預估，則僅逼2％通膨穩健目標，顯示明年的景氣雖然持續下滑，但不至於衰退。整體數據顯示台灣表現不錯，但基層的民眾卻沒有享受到經濟成長的紅利，這才是民眾會無感的關鍵，問題在於經濟下滲不彰、財富分配不均，導致成長都是特定族群大幅成長，普遍社會卻無感。

根據主計總處的調查，平均前20％的家庭可支配所得超過220.5萬，近年成長約每年3至4萬，後20％平均則為35.8萬，近年成長約每年3-4千元；郭國文強調，當前20％與後20％可支配所得相差接近185萬元，差距為6.15倍，貧富差距創下10年新高時，可以看到目前的狀況經濟成長沒有全民共享，那這185萬元的差距，可以透過政府作為來縮小。

至於誰能符合「針對性紓困」對象，郭國文提出，過往政策性貸款，比如說學貸，標準訂在家庭所得120萬以下；然而在多年通膨下，行政部分也預計放寬標準。

根據主計總處的調查，台灣可支配所得落在40至60％的人，平均收入為112.9萬，也不到120萬。郭國文認為，若要放寬標準，或許可以考慮把這40至60％的人全數納入，等於是台灣有6成的民眾都適用；他強調，如果將每年可支配所得已經破百萬的人的錢，集中在60％的民眾上，變成這6成可得到資源增加，那人民能真正感受到「有政府，會做事」。