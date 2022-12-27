根據俄羅斯金融機構PSB最新調查表明，人民幣在俄中小企業的外匯結算中超過歐元。這一趨勢也在俄其他大型銀行得到證實。俄媒方面指出，人民幣在俄羅斯企業中的受歡迎程度證實了企業正轉向新的市場，特別是中國。

據俄羅斯《消息報》26日引述俄金融機構PSB進行一項調查顯示，今年5月至10月，只有15％的俄羅斯中小企業使用外匯，其他企業只用盧布結算。在以外幣結算的企業中，34％的企業更喜歡用美元，31％的企業喜歡用人民幣，28％的企業喜歡用歐元，並指出人民幣受到歡迎，是因為俄羅斯與亞洲的貿易額不斷增長，同時相較於美元、歐元的支付風險更低。

但據12月對俄羅斯銀行進行調查顯示，在西方制裁背景下，今年第2至第3季俄羅斯市場上以「有風險」貨幣結算的比例下降。其中美元從52％下降到34％，歐元從35％下降到19％，人民幣的占比則接近到原先的歐元，在俄交易所交易量中從3月的3％上升到11月的33％。

人民幣在俄企業國際結算中越來越受歡迎的趨勢也得到其他主要信貸機構的證實。俄羅斯Point銀行分析師表示，2022年有42％的俄羅斯企業選擇使用人民幣，企業用人民幣支付的頻率比2020年高出5倍、比2021年高出近3倍。

俄羅斯vesti電視台稍早也報導指出，俄羅斯央行將代表財政部開始在莫斯科交易所購買人民幣。加上由於石油禁運和價格上限限制俄羅斯傳統出口路線，俄羅斯對人民幣的需求在2023年或進一步增加。