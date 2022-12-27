民進黨台北市議員王世堅（左二）與台北市市長蔣萬安（前排右二）及多位藍營台北市議員，一起比出「愛心」手勢。（圖／取自游淑慧臉書）

【全程字幕】蔣師兌現承諾！開議王世堅送「44歲生日大禮」 對蔣萬安連喊：你沒有犯錯空間

台北市長蔣萬安昨（26）日下午出席市議會第14屆第1次成立大會，民進黨台北市議員王世堅特別送上「第一份禮物」，居然是蔣萬安的曾祖父、先總統蔣中正照片，藉此提醒蔣萬安「你沒有犯錯的空間」。國民黨台北市議員游淑慧則刊出私下的「漏網鏡頭」，透露王世堅在25日當天，竟與蔣萬安及多位藍營議員一起在場下比出「愛心」手勢，大家笑得合不攏嘴、氣氛熱烈；游笑稱，其實這顆愛心才是王送給蔣萬安的首份禮物，掀起網路轟動。

王世堅昨日送上蔣中正的巨幅照片，希望藉此提醒蔣萬安，「你沒有犯錯的空間」。王世堅稱，74年前蔣萬安的曾祖父轉進到台灣，用槍砲維護政權，他認為用槍砲當上的都被台灣社會割捨掉，更何況是用選票選上的人，畢竟現在民意就是一切、選票就是一切。

台北市議會26日舉行第14屆第1次成立大會，恰逢市長蔣萬安生日，民進黨台北市議員王世堅特別準備先總統蔣中正照片送給他。（資料照／鄧博仁攝）

游淑慧則在臉書發文，刊出25日就職日當天，王世堅與蔣萬安、國民黨台北市議員陳炳甫、秦慧珠等人，一起在場下「比愛心」的大合影，照片中大家笑得非常開心，場面極為歡樂。游指出，當天蔣來議會觀禮，與號稱要改當「蔣師」的王世堅相會，她馬上好奇問王說：「要送我們蔣萬安市長什麼禮物？」王則笑說：「今天忘了帶禮物了！」但在一片起鬨下，「一顆愛心」成為蔣師的第一份禮物。

此文湧入約4000個讚及破百則留言，迴響非常熱烈。網友紛紛表示：「堅哥怎麼笑得這麼開心」、「萬安市長跟恰吉吵不起來吧！一冷一熱，到時候搞不好世堅會氣得跳腳懷念起嘴砲柯」、「顯然王世埾議員對蔣萬安市長比較友善！哈哈……」「堅哥比的是元寶還是水餃？到底」、「最有風度的民進黨員王世堅先生！」