內政部試辦不動產產權查驗新管道，自2023年1月1日起，民眾向地政事務所申辦買賣等不動產登記後，除核發紙本權狀外，也可取得電子產權憑證，未來就可線上免費查驗不動產產權，有效降低攜帶紙本權狀遺失的風險，安全、快速又方便。

內政部表示，「電子產權憑證」應用區塊鏈技術，資料不會輕易被竄改，明年元旦後辦理不動產登記的民眾，可用自然人憑證、工商憑證或行動自然人憑證APP驗證登入「電子產權憑證系統」入口網（https://right.land.moi.gov.tw），選擇系統上線後取得權狀的不動產，再選擇是否揭露姓名及統一編號等個資後，即可產製電子產權憑證，每次產製效期3天，逾期可重新產製。

另不動產產權線上查驗部分，所有權人只要提供具有QRcode的電子產權憑證圖檔或驗證碼，讓有查驗需求的承租人、銀行或地政士等，直接掃描QRcode或至「電子產權憑證系統」查驗專區輸入驗證碼，即可免費快速驗證電子產權憑證的有效性。同時也提醒民眾，於產製及查驗電子產權憑證時，請認明連結入口網址（https://right.land.moi.gov.tw），雙重確認安心又安全。

內政部強調，電子產權憑證並非取代紙本權狀，登記完成後地政事務所還是會核發紙本權狀，歡迎明年元旦後辦理不動產登記的民眾，上線體驗。