隨著年關將近，事業單位歲修、清理或趕工等臨時性及動態性作業增加，發生職業災害及因超時工作產生過勞風險，也相對升高；為強化歲末及春安期間防災作為，督促業者重視勞工工作安全並協助其落實自主管理，勞動部今天啟動41天的「112年春安期間加強勞動檢查實施計畫」，預計實施3350家次檢查及30場次宣導，透過加強檢查、宣導及輔導等措施，督促事業單位落實各項防災機制，並採取預防過勞及夜間工作職場暴力等相關措施。

勞動部職安署組長朱文勇表示，歲末年終期間交通運輸業、零售量販店、儲配運輸物流業及餐飲業等行業進入業務繁忙高峰期，加上製造業往往會在此時，停機歲修，營造工程為趕工，且春節前物流業及大眾運輸頻繁，發生職災風險較高，因此即日啟動春安勞檢。

今年春安勞檢重點包括夜間工作職場暴力預防，石化與化學工廠則應強化危害物之管理及動火許可，營造工程尤其應落實施工架、擋土支撐與模板支撐等作業之災害預防，且工廠歲修作業對進場管制與承攬管理等事項應確實辦理，以避免火災、爆炸、墜落、物體飛落、倒塌崩塌及洩漏中毒等災害。

並將就勞工是否超時加班、加班費給付及休息休假等重點事項加強實施勞動條件檢查，事業單位如違反《勞動基準法》部分，每項可處新臺幣2萬元至100萬元罰鍰，違反《職業安全衛生法》部分，每項最高可處30萬元罰鍰，如有立即發生危險者，將依法停工。

勞動部重申，處分不是目的，雇主能確實改善才是重點。因此特別呼籲，雇主在此歲末年初期間，要求勞工增進產能或追趕工程進度的同時，對於職場的安全設施及管理絕對不能疏忽，如有延長工時、例假彈性調整措施等，應遵守勞動基準法相關規定。