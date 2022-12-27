針對我國義務役役期延長，蔡英文總統今將透過記者會向外界說明，是睽違700多天後接受記者提問，國民黨台北市第3選區立委補選候選人王鴻薇表示，蔡英文今天應該對外界說清楚，役期延長之後，役男可以受到什麼樣的訓練，而她身為一個母親，也呼籲政府在台海兵凶戰危的時候，不應該把責任推給役男。

王鴻薇今早至長春市場掃街，受訪時表示，根據兵役法，如果役期延長一年，本來行政院就可以宣布行政命令，這件事情討論那麼久，政府本就要趕快定案，蔡英文700多天都沒有透過記者會形式來對外界做報告，今天應該說清楚，未來役期延長之後，役男可以接受什麼訓練，「不要讓役男覺得，今天只是在民進黨在抗中保台下、現在台海陷入比較緊張情勢，兵凶戰危，才讓役男役情延長，讓他們自己、還有他們的家人擔心受怕」。

王鴻薇說，自己身為一個母親，她覺得更關心的事，是不是政府在台海台海兵凶戰危的時候，不要把責任推給役男，這應該要說清楚、講明白。

王鴻薇也認為，蔡英文睽違700多天開記者會，確實有要扭轉民進黨在年底大選大敗情勢的意味，但大家要記得，面對兵役延長議題，蔡英文本來就應該到第一線做說明，這點是政府基本要做的事情，不要變成好像是對人民的恩准。

至於據傳民進黨團擬將針對兵役延長，將查照案改審查案，民進黨台北市第3選區立委補選吳怡農稱，不管是審查還是查照，不會影響行政命令的執行時間，重點是行政部門做的一切，只要有法源依據，行政命令就沒有問題，如果沒有法律依據就需要透過國會立法、修法。

王鴻薇則回應，就她了解，役情延長一年根本沒有修法的問題，只要行政院公告就可以執行，所以她聽不太懂吳怡農在說什麼，不曉得吳怡農在這部份上，是不是也應該去補補課？