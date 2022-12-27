大陸國務院26日深夜11點發布了「關於對新型冠狀病毒感染實施乙類乙管的總體方案」，將「新型冠狀病毒肺炎」更名為「新型冠狀病毒感染」，將從2023年1月8日起恢復大陸公民出境旅遊，取消入境隔離管制後，消息一出「去哪兒」平台資料顯示，國際機票搜尋量暴增七倍，熱門國家為日本、泰國、韓國。

受此激勵，航空雙雄包含長榮航（2618）、華航（2610）盤中股價飛揚，市場點名為「陽康概念股」。

長榮/立榮航空目前飛航大陸的航班有北京、上海、廈門、成都四個航點，航點及航班數量將依相關主管機關規範及市場需求做滾動式調整。

2020年2月10日我國中央流行疫情指揮中心限縮台灣往返中國的兩岸客運航線，除了北京首都機場、上海浦東及虹橋機場、廈門高崎機場及成都雙流機場的航線外，其餘往返台灣的客運航班暫停飛航。

由於我國中央流行疫情指揮中心直到目前尚未開放其他航線，長榮航及華航的大陸航線仍僅有北京、上海、廈門、成都四個航點。