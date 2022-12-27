東森集團27日公布旗下各企業包括東森購物等，年終獎金最高5個月，另外針對特別績優員工，將另外發給獎金，預計發出總金額超過3.5億元。

其中，東森購物年終獎金5個月最高，東森保代最高4個月，東森國際最高4個月，東森新媒體ETtoday新聞雲最高3個月，東森寵物最高2.5個月，東森自然美含直營SPA店、東森消費聯盟、東森房屋及分眾傳媒最高2個月。ETtoday、東森房屋的年終均領先同業。

東森集團總裁王令麟表示，所發出的年終獎金將近佔營業淨利13％，重賞才有勇夫，未來還要發掘有能力的人才。

東森購物1~11月累計合併營收達240億元，累計合併稅後淨利14.4億元，每股稅後純益（EPS）14.13元。2022上半年東森購物獲利仍繳出10％的正成長，不過，到了下半年隨著疫情逐步解封，消費回歸實體零售市場，雖受整體經濟環境影響，加上草莓網被美元升值8％的匯差吃掉利潤，以及熊媽媽買菜網接連虧損，東森購物獲利表現仍有亮眼成績單，今年前三季營業利益率7.6％。

王令麟強調，「只要肯努力，公司就願意發獎金」，東森購物除了年終獎金最高可領5個月，針對最新發展的OMO事業「東森廣場」，更鼓勵員工投入，將適時給予獎金鼓勵。

另外，全台最大的寵物連鎖店「東森寵物」以實體店為主要經營模式，2021年營收21億元，穩坐寵物通路市場龍頭。目前門市127家，2023預計達成展店150家，同時也與慈愛醫院進行策略合作，提供更完整的寵物服務。

此外，響應勞動部自2023起調漲4.1％基本薪資政策，東森寵物宣佈率先調薪10.9％，不但優於市場平均調漲幅度，薪資福利穩坐業界第一。

因應經濟大環境的改變，東森集團今年積極調整集團策略，積極進行線上、線下資源整合，東森今年前三季整體營收較去年同期成長10％，主要受惠於多角化佈局提升營運績效，包括東森新媒體ETtoday新聞雲今年營收大幅成長14.3％，東森自然美為搶攻頂級SPA客群，於台中打造麗格薈旗艦生技美學中心，2023更將會推出高端美容SPA品牌「Regal club&SPA」搶市，集團持續建立OMO各種新商模，做為東森線下商場的示範區，挹注營運表現可期。