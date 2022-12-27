元旦連假即將到來，台中區監理站指出，原台中轉運站自本月1日起已暫時遷移市公車干城站旁（國光客運）及台中車站（大智北路）公車站後方店面（統聯及台中客運），提醒民眾注意搭車位置；另，因應連假期間民眾需求，台中區監理站已協調業者備妥運能。

台中區監理站指出，原台中轉運站自本月1日起已暫時遷移市公車干城站旁（國光客運）及台中車站（大智北路）公車站後方店面（統聯及台中客運），提醒民眾注意搭車位置。（台中區監理站提供／潘虹恩台中傳真）

台中區監理站指出，原台中轉運站因土地租約到期，自本月1日起，至新轉運站新設完成之前，已暫時遷移至鄰近的市公車干城站旁（國光客運）及台中車站（大智北路）公車站後方店面（統聯及台中客運），提醒民眾注意搭車的位置；另也呼籲民眾，可提前至客運業者網站訂票，減少於現場排隊候車的時間。

台中區監理所所長楊聰賢說，新的轉運站已經規畫於鄰近的統聯客運停車場設立，約需半年的施工時間，完成後原台中轉運站的國道客運路線也將共同進駐。

另，台中區監理站也表示，多數民眾於元旦連假期間會選擇搭乘國道客運返鄉，為因應連假期間民眾返鄉需求，台中區監理所已於連假前，針對可能湧現乘車人潮的客運場站，協調業者調整班次時刻，並備妥運能。